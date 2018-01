Semana começa com tempo instável em Porto Alegre

A semana começa com sol e nuvens, mas períodos de maior nebulosidade deixam o tempo instável e há chances de chuva até terça-feira (30) em Porto Alegre. A partir de quarta-feira (31), o tempo seco com sol predomina e a temperatura terá maior oscilação, segundo o Sistema Metroclima. Confira a previsão:

Segunda-feira: O sol aparece com nuvens, mas períodos de maior nebulosidade podem provocar chuva passageira em alguns momentos. O vento pode ser moderado ocasionalmente à tarde. Mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 29°C e 31°C.

Terça-feira: O sol aparece com nuvens, mas haverá períodos de maior nebulosidade com chance de chuva de curta duração à tarde. O vento sopra moderado em alguns momentos da tarde. A temperatura terá maior variação. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30°C e 32°C.

Quarta-feira: O sol predomina ao longo do dia, com amplos períodos de céu claro. O vento será fraco, mas em alguns momentos da tarde para a noite será moderado a forte. A temperatura terá maior variação e aumenta o calor à tarde. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Quinta-feira: O sol predomina no decorrer do dia. O vento sopra do quadrante Leste fraco a ocasionalmente moderado. A temperatura diminui um pouco, mas ainda faz calor à tarde. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 30°C e 32°C.

Sexta-feira: O sol segue predominando ao longo do dia. O vento do quadrante Leste sopra moderado durante à tarde. A temperatura diminui na madrugada, mas sobe mais à tarde. Mínimas entre 15°C e 17°C e máximas entre 31°C e 33°C.

