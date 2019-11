A 29ª edição da Semana da Consciência Negra terá em Porto Alegre uma programação voltada à escrita, leitura, poesia e literatura, promovendo autores negros e suas trajetórias. As atividades começam nesta quinta-feira, na biblioteca da Secretaria Municipal de Educação (Rua dos Andradas nº 680), com um bate-papo sobre a África e seus povos, a cargo do escritor gaúcho Airton Ortiz.