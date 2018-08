A prefeitura de Porto Alegre oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C na programação da Semana da Juventude, pela unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Nesta quarta-feira (15), o ônibus estará no Largo Glênio Peres, das 10h às 18h, na atividade Estação Juventude. Já nesta terça-feira (14), o ônibus estará no Crip Bom Jesus (rua São Felipe, 144), das 9h às 15h.

