Semana da pátria é celebrada com vinhos brasileiros no Exterior

A comemoração da Independência do Brasil será mote de inúmeros brindes feitos com vinhos e espumantes brasileiros nos Estados Unidos e Chile em setembro. A agenda do mês do projeto Wines of Brasil conta com uma série de atividades que envolvem desde recepções articuladas com embaixadas, missões técnicas e participação em eventos voltados para trade, imprensa e formadores de opinião. Realizado em parceria entre o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Wines of Brasil atua na promoção dos vinhos brasileiros no mercado internacional.

Os eventos festivos, como o Brinde à bandeira e o Jantar da Independência, a serem realizados em San Francisco e Washington, respectivamente, e a Festa da Independência, em Santiago, foram articulados com os Setores de Promoção Comercial, Investimentos e Turismo (Secom), ligados ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). Entre os convidados, estarão representantes comerciais de empreendimentos localizados em mercados de interesse para os rótulos brasileiros, além de imprensa e formadores de opinião. Cerca de 950 pessoas serão impactadas diretamente por essas ações (confira agenda completa abaixo).

“Estamos fazendo parcerias com o Ministério de Relações Exteriores, que está fornecendo apoio por meio dos postos diplomáticos para atuarem como escritórios promocionais do vinho brasileiro. Esse apoio é estratégico e amplia nossa capacidade de atuação”, explica o gerente de Promoção do Ibravin, Diego Bertolini.

Já o Full Circle Bevcon 2017 – Southern Hemisfere, agendado para ocorrer entre os dias 5 e 7 de setembro, em San Francisco, e o Sparkling Brasil, com programação entre os dias 12 e 14 do mesmo mês, em Santiago, são eventos de maior porte, com objetivos técnicos, de formação de imagem junto à consumidores finais, assim como prospecção comercial e envolvem uma extensa programação.

As vinícolas Casa Perini, Cave Geisse, Pizzato e Salton estarão representando o Wines of Brasil no evento nos Estados Unidos que, segundo os organizadores, receberá cerca de 700 participantes, sendo restrito a compradores, lojistas, imprensa e profissionais da área. Já a ação no Chile visa potencializar a imagem dos espumantes brasileiros naquele mercado. “Notamos que há uma demanda por espumantes no mercado chileno que, por não ter tradição na elaboração desse produto, vem importando Prosseco e Cavas. E, inegavelmente, somos competitivos justamente nesse segmento”, observa Bertolini.

Entre os destaques da programação estão as palestras sobre a evolução dos espumantes brasileiros proferidas por Mario Geisse, produtor chileno que possui uma vinícola no Brasil, e Patricio Tapia, editor do Guia Descorchados, um dos mais respeitados anuários de vinhos da América do Sul.

Eventos programados para a semana da Independência:

Brinde à bandeira

Quando: 7 de setembro

Onde: San Francisco, Estados Unidos

Programação: A convite do consulado do Brasil em San Francisco, a Salton servirá seus produtos em um coquetel na prefeitura da cidade

Jantar da Independência do Brasil

Quando: 7 de setembro

Onde: Washington D.C, Estados Unidos

Programação: Cerca de 350 pessoas participarão de uma recepção feita na residência do embaixador brasileiro na capital federal dos Estados Unidos, onde serão fornecidos materiais sobre o Wines of Brasil e servidos vinhos das vinícolas Miolo e Salton, participantes do projeto

Festa da Independência

Quando: 7 de setembro

Onde: Santiago, Chile

Programação: Com articulação da embaixada brasileira em Santiago, cerca de 300 pessoas participarão de uma celebração em homenagem à independência do Brasil no Hotel W. No evento serão servidos vinhos e espumantes das vinícolas Miolo e Salton

Full Circle Bevcon 2017 – Southern Hemisfere

Quando: 5 a 7 de setembro

Onde: San Francisco, Estados Unidos

Programação: Uma grande conferência com três dias de duração, onde serão realizadas master classes, seminários, degustações dirigidas, almoços harmonizados e circuitos de degustação entre outras ações. O evento é dirigido à imprensa especializada e profissionais da área de alimentação e bebidas dos principais mercados nos Estados Unidos, mas também possui programação para consumidores finais. Por meio do projeto Wines of Brasil, estarão participando as vinícolas Casa Perini, Cave Geisse, Pizzato e Salton

Sparkling Brasil

Quando: 12 a 14 de setembro

Onde: Santiago, Chile

Programação: Uma ampla agenda que congrega seminários, palestras, missão técnica à feira Food&Service, visita técnica à vinícola Viña Casas del Bosque e a pontos comerciais, rodadas de negócio, palestras e jantar harmonizado organizado em conjunto entre o projeto Wines of Brasil e a embaixada brasileira no Chile. Estarão participando as empresas Casa Perini, Famiglia Valduga, Garibaldi, Miolo, Pizzato e Salton

