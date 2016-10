Semana de Finados no Cemitério da Santa Casa

De 29 de outubro a 1º de novembro o Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre estará aberto para visitação das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. No dia 2, feriado de Finados, às 10h, haverá uma Missa Campal celebrada pelo Arcebispo Metropolitano Jaime Spengler. O endereço do cemitério é Av. Prof. Oscar Pereira, 423 – bairro Azenha, em Porto Alegre.

O Cemitério

As histórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul podem ser contadas através dos monumentos edificados, das esculturas situadas nos jazigos e das sepulturas localizadas no Cemitério Santa Casa. Figuras políticas, proeminentes governantes e personalidades da cidade e do Estado, como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Pinheiro Machado, Teixeirinha, Iberê Camargo e Conde de Porto Alegre estão sepultados neste espaço.

A arte funerária, nas suas diferentes expressões, está presente no Cemitério Santa Casa assinada por consagrados artistas do Estado, do Brasil e estrangeiros. Monumentais esculturas e destacadas edificações arquitetônicas revelam diversos estilos que traçam a evolução da arte, como representação do belo em nosso meio.

O conjunto de monumentos de arte cemiterial da Santa Casa é patrimônio da cidade e do Rio Grande do Sul. Eles são relevantes não só por sua beleza e sentido artístico, mas também por expressarem as transformações culturais promovidas ao longo do tempo.

O Cemitério Santa Casa é um espaço de memória e recordação da história e da cultura local e regional. Como memorial, perpetua no tempo a trajetória dos que vêm edificando Porto Alegre e o Rio Grande do Sul.

Em cumprimento às atividades assistenciais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Cemitério desempenha um importante papel social através do sepultamento de pessoas carentes da cidade de Porto Alegre, destinando para essa funcionalidade uma parte de sua área física, denominada Campo Santo.

