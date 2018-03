Semana de Porto Alegre: museu comemora o aniversário da cidade com atividades sobre Lupicínio Rodrigues e Túlio Piva

A partir desta quarta-feira, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, bairro Cidade Baixa) participa da Semana de Porto Alegre com de quatro atividades do projeto “Cinema no Museu – História da Cultura Musical na Cidade”. Em destaque, exibição de documentários ao ar-livre, rodas de bate-papo e apresentações musicais.

O evento tem curadoria dos jornalistas e pesquisadores Arthur de Faria, Marcello Campos e Paulo César Teixeira, autores de livros sobre personagens da história da música na Capital. Ao todo, são três noites de atividades. Na pauta desta quarta-feira, a partir das 19h, estão os cantores e compositores Lupicínio Rodrigues (1914-1974) e Túlio Piva (1915-1993). O violonista Mathias Sete Cordas e o ator-cantor Álvaro Rosa Costa participam como convidados.

Na quinta-feira, com início no mesmo horário, será aberta a mostra “A Banda e a Cidade”, que prosseguirá até setembro na sala 3 da instituição. Em destaque, a trajetória da Banda Municipal de Porto Alegre, criada em 1925 e ainda na ativa. O público poderá conferir antigos uniformes do grupo, instrumentos como o fagote de madeira, partituras e imagens de arquivo.

No dia seguinte, às 14h, ocorre a quarta edição do projeto FotoMemória, no auditório do museu. A iniciativa, que tem como público-alvo os idosos, envolve uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SMDSE), por meio da Diretoria de Direitos Humanos/Coordenação Municipal da Pessoa Idosa.

No mesmo dia, às 19h, o músico Bebeto Alves e o diretor René Goya comandarão a apresentação de um dos episódios da série “100 Anos de Música” (produzida em parceria com a TVE-RS), ressaltando aspectos marcantes da produção musical da cidade. Em seguida, entrará no telão a céu aberto o documentário “Mais Uma Canção”, sobre Bebeto.

Já no domingo, as atividades começarão ao meio-dia, com mais uma edição do tradicional Piquenique Cultural no jardim do Museu Felizardo. Ao longo do dia, será possível conferir atrações musicais, feira de artesanato e opções de alimentação em “foodtrucks”.

Mais tarde, às 19h, no mesmo local, o “Cinema no Museu” destaca mais um episódio da da série “100 Anos de Música” e o documentário “Filme sobre o Bom Fim”, que resgata aspectos culturais do famoso bairro porto-alegrense. Na mesa de debates, o autor Boca Migotto e o professor, músico e cineasta Carlos Gerbase.

Outras atrações

Ao todo, são mais de cem eventos entre os dias 17 e 26 de março, incluindo a Festa do Peixe e as cerimônias de entregas do Prêmio Açorianos nas áreas de música, literatura, artes cênicas, dança e artes plásticas. O calendário detalhado está disponível no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Com realização da prefeitura e financiamento por meio do Pró-cultura RS, LIC (Lei de Incentivo à Cultura) e governo do Estado, a Semana de Porto Alegre comemora os 246 anos da Capital. A apresentação é da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com o grupo Zaffari, patrocínio da Caixa e governo federal. O agenciamento cultural é da Primeira Fila Produções.

