Semana de Porto Alegre: museu convida idosos a contribuírem para a identificação de fotografias

Dando continuidade à programação da Semana de Porto Alegre, alusiva aos 246 anos da capital gaúcha, nesta sexta-feira as secretarias municipais da Cultura e dos Direitos Humanos promoverão a primeira edição do projeto FotoMemória, voltado para o público idoso. A atividade ocorrerá no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, no bairro Cidade Baixa), das 14h às 16h. Os visitantes serão apresentados a dez imagens antigas que integram o acervo da Fototeca Sioma Breitman e poderão contribuir para identificar locais da cidade ainda desconhecidos pela equipe da instituição.

Os demais encontros serão realizados nos dias 28 de setembro, 10 e 24 de outubro (segunda-feira), no mesmo horário. Ao todo, o museu oferece 15 vagas para interessados, mediante inscrições pelo telefone (51) 3289-2065. Integrado às comemorações do aniversário de Porto Alegre, o FotoMemória também está inserido na programação do Mês do Idoso, instituído pela Lei Municipal 10.505, de 2008 e que faz parte do calendário oficial de eventos do Município.

Fototeca Sioma

A Fototeca Sioma Breitman é o principal arquivo público de imagens da Capital, com cerca de 10 mil itens já digitalizados e inseridos em um banco de dados que permite a pesquisa por assuntos e palavras-chave, contribuindo assim para a preservação da memória local. O nome do espaço homenageia Sioma Breitman (1903-1980), nascido na Ucrânia e que se radicou em 1924 no Rio Grande do Sul, onde se tornou um dos principais nomes da fotografia local no século passado.

Segundo a historiadora Letícia Bauer, diretora do Museu Felizardo, o material é consultado principalmente por pesquisadores de diversas áreas. O serviço está disponível em terminais de computadores instalados em uma sala do casarão da rua João Alfredo e funciona de terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Cinema no Museu

Também nesta sexta-feira, às 19h, o Museu exibirá ao ar-livre, no pátio interno do casarão, um dos episódios da série “100 Anos de Música”, produzida em parceria com a TVE-RS (Televisão Educativa do Rio Grande do Sul). Em destaque, aspectos marcantes da música produzida na cidade ao longo das décadas.

Em seguida, entrará no telão a céu aberto o documentário “Mais Uma Canção”, sobre a vida e a obra do cantor e compositor Bebeto Alves. Após a sessão, ele participará de uma roda de bate-papo ao lado do jornalista Arthur de Faria e o diretor René Goya, da produtora Estação Filmes.

Já no domingo, as atividades começarão ao meio-dia, com mais uma edição do tradicional Piquenique Cultural no amplo jardim do Museu Felizardo. Ao longo do dia, será possível conferir atrações musicais, feira de artesanato e opções de alimentação em “foodtrucks”.

Mais tarde, às 19h, no mesmo local, o projeto “Cinema no Museu” destaca mais um episódio da série “100 Anos de Música” e o documentário “Filme sobre o Bom Fim”, que resgata aspectos culturais do famoso bairro porto-alegrense. Na mesa de debate, o autor Boca Migotto, o jornalista e pesquisador Paulo César Teixeira e o professor, músico e cineasta Carlos Gerbase. E caso de chuva, a atividade será adiada.

Outras atrações

A Semana de Porto Alegre prossegue até a próxima segunda-feira, totalizando mais de 100 eventos, incluindo as cerimônias de entrega do Prêmio Açorianos nas áreas de música, literatura, artes cênicas, dança e artes plásticas. O calendário detalhado está disponível no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Com realização da prefeitura e financiamento por meio do Pró-cultura RS, LIC (Lei de Incentivo à Cultura) e governo do Estado, a Semana de Porto Alegre comemora os 246 anos da Capital. A apresentação é da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com o grupo Zaffari, patrocínio da Caixa e governo federal. O agenciamento cultural é da Primeira Fila Produções.

