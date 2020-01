Acontece Semana de promoções tem descontos de até 60% em lojas de shopping da capital

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Em ação inédita, Corta-Corta Iguatemi oferece estacionamento gratuito a clientes em compras a partir de R$ 100 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Iguatemi realiza, entre os dias 8 e 12 de janeiro, o Corta-Corta Iguatemi, semana de promoções com descontos de até 60%. Durante o período da promoção, o shopping terá uma ação inédita: cada R$ 100 em compras poderão ser trocados por uma isenção de estacionamento. A iniciativa é cumulativa, o que possibilita ao cliente isentar seu estacionamento mais de uma vez durante os dias da campanha. Se o consumidor apresentar notas nos valores de R$ 900, por exemplo, ele terá direito a nove isenções no período da promoção.

Serão cinco dias de ofertas em lojas dos mais variados segmentos. Neste período, os consumidores ainda terão acesso a uma consultoria online e gratuita dos melhores descontos via redes sociais do shopping. O Iguatemi ainda contará com duas estações de isenção do estacionamento e também com ponto de apoio para clientes que precisarem de ajuda para participar da promoção.

