Semana de treinos do Inter definirá presença de Moledo na Copa do Brasil

Depois da temporada de treinos em Atibaia, a delegação do Inter já está em Porto Alegre para a sequência da preparação no CT Parque Gigante. A expectativa do retorno à capital fica por conta da recuperação do zagueiro Rodrigo Moledo, que ainda não tem presença garantida para a partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

No interior de São Paulo, o zagueiro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, realizou apenas trabalho físicos e leves com bola. Moledo não atua desde 19 de maio, na partida contra o CSA, quando sentiu o problema e precisou ser substituído ainda no intervalo.

A expectativa é que o zagueiro volte aos trabalhos coletivos para estar à disposição para o jogo de ida das quartas de final, no dia 10 de julho .

Caso não esteja em condições, Roberto seguirá entre os titulares, formando a dupla de zaga com Víctor Cuesta. Emerson Santos, que possuiu vínculo com o Verdão, não poderá atuar.

