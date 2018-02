Semana decisiva para regulamentar o Uber e aplicativos

Semana movimentada em Brasília: a Câmara dos Deputados vota na terça o projeto de lei que regulamenta serviços de transporte com aplicativos. Os deputados precisam analisar o substitutivo do Senado para o projeto do deputado Carlos Zarattini (PT-SP). Uma das principais alterações feita pelos senadores retira do município a atribuição de autorizar a atividade, mantendo apenas a competência para fiscalizar o serviço. Outra emenda aprovada pelo Senado retira da proposta original a obrigatoriedade de que o condutor seja proprietário do veículo e do uso de placas vermelhas nos carros.

Polo Petroquímico muda de dono?

O Polo Petroquímico gaúcho de Triunfo, controlado pela Braskem, deverá mudar de dono em breve. Com a mudança radical no Conselho de Administração da Odebrecht, a venda da Braskem, que é tida dentro da Odebrecht como ponto vital para resolver os problemas do grupo, deverá ser aprovada. O Polo gaúcho é apenas parte das operações da Braskem em dez países.

Holandesa pode assumir o Polo

A holandesa LyondellBasell foi quem fez uma abordagem à Braskem para ver as condições para comprar o controle da companhia brasileira à Odebrecht. A informação foi noticiada pelo jornal americano The Wall Street Journal. O valor do negócio fica em torno dos US$ 10 bilhões.

STF ainda não terminou de julgar o Código Florestal

Aguardando decisão final, o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal das cinco ações sobre a constitucionalidade do Código Florestal de 2012 (Lei 12.651/2012) – falta o voto do ministro Celso de Mello –, causa apreensões, pela falta de noção da exata dimensão do problema.

A Lei 12.651/2012 afeta diretamente o desenvolvimento econômico, ambiental e social do País. Convém, portanto, que a Suprema Corte seja especialmente cuidadosa, consciente de que está lidando com a vida de milhares de famílias.

Começa o processo de cassação

O Conselho de Ética da Câmara pode iniciar esta semana o processo de cassação de quatro deputados. Os alvos são Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), Celso Jacob (PMDB-RJ), João Rodrigues (PSD-SC) e Paulo Maluf (PP-SP).

Nesta segunda, o ministério da Segurança Pública

O presidente Michel Temer confirmou que assinará nesta segunda-feira o decreto que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

Quem está comprando?

Do Radar da revista Veja: É Carlos Sanches, o magnata dos medicamentos, dono da EMS, quem está negociando a compra da rede de comunicação RBS por R$ 2 bilhões. Ele já havia adquirido há dois anos, o braço catarinense da rede. Neste , o presidente da RBS/RS, Duda Melzer, desmentiu a notícia, no blog do jornalista Felipe Vieira.

