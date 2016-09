Semana deve ter predomínio de frente fria e pouca chuva no Estado

O Instituto Climatempo prevê o predomínio de massa de ar seco ao longo desta semana no Estado. Apesar do avanço de frente fria e de massa de ar polar, o acumulado de chuva não será significativo no Rio Grande do Sul.

A temperatura mínima prevista para o período varia entre 6°C e 9°C na Campanha, na Depressão Central e na Planície Costeira Interna. Nas demais áreas, varia entre 9°C e 12°C. A máxima varia entre 18°C e 22°C na Zona Sul e na Planície Costeira Externa.

Na Depressão Central e na Planície Costeira Interna, a máxima fica entre 22°C e 26°C. Na Fronteira Oeste e na Campanha, a máxima registrada será de 27°C.

Previsão para os próximos dias em Porto Alegre:

Data Ícone Temperatura Chuva Vento Umidade Sol Manhã Tarde Noite Mín Máx Intens. Dir. Mín Máx Nasce Põe 26/09

Seg 9ºC 21ºC 0mm 5Km/h SSE 50% 100% 06:09 18:24 Frase: Sol com algumas nuvens 27/09

Ter 12ºC 23ºC 0mm 10Km/h ESE 43% 100% 06:08 18:24 Frase: Sol com algumas nuvens 28/09

Qua 13ºC 27ºC 0mm 7Km/h E 40% 99% 06:06 18:25 Frase: Sol com algumas nuvens 29/09

Qui 14ºC 20ºC 0mm 12Km/h SSE 51% 100% 06:05 18:25 Frase: Sol com muitas nuvens 30/09

Sex 12ºC 22ºC 0mm 15Km/h E 51% 93% 06:04 18:26 Frase: Sol com algumas nuvens 01/10

Sáb 13ºC 24ºC 0mm 17Km/h E 51% 95% 06:03 18:27 Frase: Sol com algumas nuvens 02/10

Dom 13ºC 25ºC 0mm 15Km/h E 62% 94% 06:01 18:27 Frase: Sol com algumas nuvens

Comentários