Semana dos Estados Unidos em Porto Alegre recebe sessão dupla de cinema

Neste fim de semana, a Cinemateca Capitólio Petrobras e o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre apresentam a sessão dupla Variações sobre um tema. O evento exibirá os filmes Diga Amém, Alguém, de George T. Nierenberg, e Ornette: Made in America, de Shirley Clarke. A sessão dupla faz parte da programação da Semana dos Estados Unidos em Porto Alegre.

Os dois filmes passarão em cópias digitais recém-restauradas da distribuidora norte-americana Milestone Film & Video. A sessão dupla tem curadoria e produção de Aaron Cutler e Mariana Shellard.

A Cinemateca Capitólio Petrobras fica na rua Demétrio Ribeiro, 1085. O evento tem entrada franca.

Diga Amém, Alguém – (Say Amen, Somebody) – dir. George T. Nierenberg, 1982, EUA, 101min

Sábado, 30, 19h30

Domingo, 31, 18h

O filme é um comovente retrato da vida de cantores gospel protagonizado por Thomas A. Dorsey (1899-1993) e Willie Mae Ford Smith (1904-94), o primeiro, responsável por levar a palavra de Deus para o blues e este para dentro das igrejas protestantes dos Estados Unidos e a segunda, a voz que popularizou a recém criada música gospel nos anos de 1930. Emocionantes apresentações musicais, durante as quais ouvimos as boas novas nas vozes de grandes cantores como Willie Mae, Zella Jackson Price, as irmãs Barrett e os gêmeos O’Neal, são intercaladas por vislumbres de suas vidas cotidianas, seus conflitos familiares, o sucesso material, o chamado divino e as contradições do machismo perante um dom predominantemente feminino.

O filme foi restaurado em 4K a partir do negativo óptico em 35 mm pela Metropolis Post, com o áudio restaurado pela Audio Mechanics. A restauração foi produzida pelo Academy Film Archive, Smithsonian National Museum of African American History and Culture e pela Milestone Film & Video e estreou no Festival de Berlim em 2019.

Ornette: Mada In America – dir. Shirley Clarke, 1985, EUA, 77min, 35 mm para DCP

Sábado, 30, 21h30

Domingo, 31, 16h

O último filme concluído de Shirley Clarke, uma importante cineasta experimental nova-iorquina, se estrutura de forma não linear, mimetizando o estilo ousado e único do criador do free jazz, Ornette Coleman (1930-2015). Ele intercala depoimentos de músicos, teóricos, amigos e parentes, trechos de apresentações musicais e dramatizações da infância do músico, sugerindo uma narrativa do pobre garoto que de sua cidade natal e retorna como herói. O fio condutor é a performance de uma nova composição sinfônica de Coleman, “Skies of America”, realizada na sua cidade de Fort Worth, Texas, a partir da qual alternam-se outras peças musicais, como uma homenagem ao arquiteto visionário Buckminster Fuller – um dos heróis do jazzista – o encontro com os músicos marroquinos de Joujouka, do qual também participam William S. Burroughs e o músico e crítico Bob Palmer, e uma experiência midiática de comunicação via satélite com músicos tocando juntos, a quilômetros de distância, no Harlem e no World Trade Center.

O filme Ornette: Made in America foi preservado a partir do negativo original em 35 mm pelo restaurador Ross Lipman do UCLA Film & Television Archive, com o áudio restaurado pela Auto Mechanics. A restauração digital foi feita em parceria de Lipman com Ed Lachman (o cinegrafista do filme) e Dennis Doros, da distribuidora Milestone Films.

