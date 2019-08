Semana Internacional do Japão é anunciado pela prefeitura

A prefeitura da capital lançou, nesta segunda-feira (12), a Semana Internacional do Japão. O evento, que ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal, contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior. Como resultado do projeto Semanas Internacionais, lançado em setembro de 2018, a Semana Internacional do Japão segue até sexta-feira (16).

Estão previstas diversas programações culturais, conectadas com a realização do 8º Festival do Japão em Porto Alegre, realizado no sábado (17) e no domingo (18). A atividade dará sequencia a uma agenda focada nos temas esporte, cultura e desenvolvimento local, com atividades em diversos espaços do município e com participação ativa do setor de gastronomia, com pratos típicos japoneses em diversos restaurantes da cidade.

Deixe seu comentário: