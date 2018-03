Semana marcada por chuva eventual

A semana começa com tempo aberto e previsões apenas para eventuais pancadas de chuvas, principalmente sobre a Metade Leste do Rio Grande do Sul. A informação é do Instituto Climatempo. Mais para o final da semana que vem, porém, a passagem de uma frente fria sobre a Região Sul deixará o tempo mais fechado e com chuvas a qualquer hora do dia, entre a sexta-feira e o domingo.

