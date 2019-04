Semana Mundial da Alergia traz “alergia alimentar” como tema central

A Semana Mundial da Alergia começa neste domingo (7) e vai até sábado (13), com a intenção de orientar a população sobre sintomas, formas de diagnosticar e alternativas de tratamento para cada caso. Nesta edição, o foco está voltado nos casos de alergia alimentar, com a temática “Alergia Alimentar: Um Problema Global”, considerada, atualmente, um problema de saúde pública. Segundo a Associação Médica Brasileira, mais de 170 alimentos têm potencial alergênico, podendo afetar pessoas das mais variadas idades, sendo crianças, adultos ou idosos.

Entenda a doença

Renata Cocco, coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), traz explicações para nortear pais, mães e a população em geral que sofre com os sintomas. Ao ingerir determinados alimentos, o organismo pode recebê-los de maneira errônea, causando sintomas que podem surgir na pele, no sistema gastrointestinal, respiratório e/ou cardiovascular. Algumas reações podem ser leves, como simples coceira nos lábios, mas também existem casos de alergias mais graves, que podem causar o comprometimento de vários órgãos e, inclusive, risco de óbito.

Conheça os sintomas

Para a reação ser considerada um caso de alergia, ao menos um destes sintomas devem ser apresentados: reações cutâneas (vermelhidão na pele, coceira, urticária com ou sem inchaço de olhos, boca, orelhas etc); reações gastrointestinais orais (coceira nos lábios e céu da boca, inchaço de língua ou de lábios,) e gastrointestinais baixas (dor abdominal, diarreia com ou sem presença de sangue nas fezes, vômitos, refluxo exacerbado); reações nas vias aéreas (congestão nasal, coceira, espirros, tosse, falta de ar, chiado no peito que se inicia de forma abrupta); e reações cardiovasculares (aumento da frequência cardíaca, queda da pressão arterial, tontura, desmaios ou até mesmo perda de consciência).

Como diagnosticar?

Para realizar o diagnóstico correto, indica-se um médico especialista em Alergia e Imunologia. Normalmente, o profissional analisará a história clínica (com a finalidade de identificar padrões e ocorrências contínuas após a ingestão de determinados alimentos); fará exames laboratoriais (alguns exames expõem como o corpo reage à determinadas substâncias isoladamente, para identificar com maior exatidão os causadores da alergia); recomendará dieta de restrição (através da retirada do alimento suspeito de estar causando alergia, o médico pode verificar como o corpo reage, para poder identificar se existe ou não alergia); e fará um teste de provocação oral (consiste na ingestão do alimento, em doses regulares e crescentes, através de supervisão de médica, para visualizar os efeitos após ingeri-lo).

Atenção!

Alergia e intolerância são doenças diferentes, mesmo que a população habitualmente as confuda. A lactose, por exemplo, é um tipo de açúcar presente no leite, que pode desencadear intolerância em alguns organismos, mas não alergias. Entre os sintomas, estão: dores abdominais, diarreia, flatulência (gases) e abdômen distendido. O tratamento é realizado com medicação, sem que seja necessário que o paciente corte totalmente o consumo de alimentos que contenham proteínas do leite. Ainda assim, é uma doença que, até então, não tem cura.

Deixe seu comentário: