A Semana Municipal do Idoso, com inicio nesta quinta-feira (26), abre as atividades programadas para marcar o Mês do Idoso comemorado em outubro. Um piquenique e atividades culturais serão realizados a partir das 14h no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa). Música, teatro, dança e palestras fazem parte da programação. O mês de outubro é dedicado ao idoso.

