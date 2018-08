Semana Municipal da Pessoa com Deficiência começa nesta terça-feira em Porto Alegre

No período de 21 a 28 de agosto, a prefeitura de Porto Alegre realiza a 21ª Semana da Pessoa com Deficiência. Conforme a Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, o evento integra o calendário de datas comemorativas do município.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, por meio da Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, preparou uma programação diversificada para a Semana.

“A gestão pública tem o dever de planejar e avaliar políticas destinadas aos PCDs, por meio de ações de inserção são desenvolvidos instrumentos voltados ao desenvolvimento social, profissional, de lazer, educação e trabalho”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Denise Russo.

O objetivo da semana é debater conceitos, ideias, sugestões e temas relacionados à realidade das PCDs (Pessoas com Deficiência), na busca de uma cidade com igualdade de oportunidades para todos.

O último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, mostra que Porto Alegre possui mais de 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Isto representa quase 22% da população. As deficiências visual e locomotora representam mais de 50% do total.

“Acreditamos que a sociedade seja capaz de incluir, mas ainda não está preparada para avançar. Precisamos manter nosso direito de ir e vir em todas as formas de transversalidade, por isso esperamos que esta semana seja de grande crescimento para todos nós”, avaliou a presidente do Comdepa, Liza Cenci.

Acessibilidade na Cidade: Vidas diferentes, direitos iguais é o tema escolhido para 2018, que foca no protagonismo e na autonomia das Pessoas com Deficiência. A acessibilidade em todas as formas como lazer, turismo, geração de emprego e renda ou inclusão no mercado de trabalho.

“Evolução, colaboração e diversidade são as novas cores do mundo. Desta forma, a 21ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência discute esse tema, apesar da legislação ter evoluído, ainda há muito preconceito. A sociedade só será melhor quando a acessibilidade deixar de ser exceção e virar regra”, afirmou o coordenador da Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE, Jorge Heleno Brasil.

Na terça-feira, 21, primeiro dia do evento, a partir das 9h será aberta a exposição fotográfica Navegue no Click, com registros de cinco jovens, que possuem algum tipo de comprometimento e unidos pelo prazer de fotografar organizaram a mostra. O evento terá um pocket show do cantor Bruno Schafer e um passeio gratuito à bordo do barco Cisne Branco. Informações pelos telefones (51) 3289 2334 e (51) 3289 2337.

