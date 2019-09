Semana Municipal do Idoso abre atividades para o mês de outubro

A Semana Municipal do Idoso começa nesta quinta-feira (26) em Porto Alegre, abrindo atividades programadas para marcar o Mês do Idoso que é comemorado em outubro. A primeira atividade será um piquenique, realizado no Museu Joaquim Felizardo às 14h.

O mês de outubro, que é dedicado ao idoso, integra o calendário de datas comemorativas de Porto Alegre por meio da lei 12.220 de fevereiro de 2017. A organização da programação ficou por conta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), da Coordenadoria do Idoso, com o apoio do Conselho Municipal do Idoso (COMUI), do Fundo Municipal do Idoso, do Sistema Fecomércio/Sesc e de vários outros parceiros.

O tema de 2019 é ‘Porque o meu tempo é agora’ e tem como ideia resgatar a curiosidade infantil e o impulso que move na busca pelo conhecimento. “O objetivo é promover uma reflexão na sociedade sobre a inércia em que nos encontramos e a nossa relação com as informações que recebemos diariamente”, diz o coordenador da Unidade dos Direitos do Idoso vinculado à Diretoria dos Direitos Humanos da SMDSE, Antonio Carlos Damasceno Lima.

O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de idosos do Brasil. Porto Alegre possui 15% de sua população acima dos 60 anos. A abertura oficial do mês será no dia 1º de outubro, com uma caminhada às 10h pela Orla Moacyr Scliar, com saída na Usina do Gasômetro. Todas as atividades serão gratuitas.

Confira a programação completa para o mês:

26 setembro

14h – Se vira nos 60 especial – Semana Municipal do Idoso – Piquenique e apresentações culturais – Museu Joaquim Felizardo, na rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa

29 setembro

08h – Bombardeio de Fios – confecção e entrega de rosas de tricô e crochê – Hospital Presidente Vargas – av. Independência, 661

1º de outubro

9h – Concentração

10h – Usina do Gasômetro – Caminhada dos idosos até a praça Moacyr Scliar – biodança, jogos, chimarrão, mostra de talentos

10h – Largo Glênio Peres – Estação Longevidade – feira de serviços

14h – Teatro do CIEE – Mostra de Talentos da Fasc – Av. D. Pedro II, 861 – Higienópolis

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

2 de outubro

8h30 – Museu na Caixa de Sapato – Centro de Saúde Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Bate papo com música e poesia – LBV – Av. São Paulo, 722 – São Geraldo

14h – Dança Cigana – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

3 de outubro

10h30 – Dança do Ventre – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

13h30 – Direitos do Idoso – Centro de Treinamento Guarda Municipal – Rua Dona Leonor, 340 – Moinhos de Vento

4 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

5 de outubro

8h30 – I Circuito de Jogos de Câmbio – Ginásio Tesourinha – Av. Erico Verissimo, s/n

17h – Sarau Poético Literário – Asmoji – Rua Engº Ary de Abreu Lima, 390

8 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

9 de outubro

9h – Performance dos Poemas – CMET Paulo Freire – Rua Santa Terezinha, 572 – Santana

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Palestra sobre Saúde – Assoc. Ferroviários Sul Rio-grandense – Av. Farrapos, 177-segundo andar – Floresta

14h – Dança Cigana – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

10 de outubro

9h – Envelhecer Saudável – Jornada Preventiva – Colégio Júlio de Castilhos – Av. Piratini, 76 – Santana

10h30 – Dança do Ventre – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Tecendo a linha do tempo – oficina – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

11 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h30 – Encontro viver e não ter a vergonha de ser feliz – com Gisele Varani – CIEE da Av. Borges de Medeiros, 328 – 8º andar – Centro Histórico

14 de outubro

9h – Palestra sobre Tai Chi Chuan – Ginásio Tesourinha – Av. Erico Verissimo, s/n

14h – Roda de conversa sobre saúde – Sesc Protásio – Av. Protásio Alves, 6220 – Alto Petrópolis

15 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

16 de outubro

8h30 – Seminário Direitos e Prevenção – Av. Ipiranga, 6681, quinto andar, auditório

8h30 – Sarau da Longevidade – música e poesia – Centro de Saúde Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Dança Cigana – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

15h – Atividade física moderada – Parque da Redenção – junto ao monumento ao expedicionário

17 de outubro

15h – Palestra sobre prevenção à Osteoporose – Vida Centro Humanístico – Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sala de Vídeo

15h – Sarau para Longevidade – Inscrições: www.seneScentis.com.br – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

18 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

15h – Sarau Literário – Clube 60 – Av. Lucas de Oliveira, 1081 – capacidade para 30 pessoas

20 de outubro

9h – Caminhada das Vitoriosas – Concentração no Parcão

15h – Baile Belos Tempos – escolha da Miss e Mister Longevidade – Clube Ypiranguinha – Av. Princesa Isabel, 795 – Santana

22 de outubro

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Homenagem da Banda Municipal – Teatro Renascença – Av. Erico Verissimo, 307 – Azenha

14h – Palestra: Os desafios da 3ª idade – Câmara de Vereadores – Av. Loureiro da Silva, 255

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

23 de outubro

8h – Mostra de Talentos e Feira – Centro de Saúde Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Palestra Estatuto do Idoso – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Dança Cigana – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h – Palestra Importância do autocuidado no Trânsito – Assoc. Aposentados da CRT – Rua Dr. Ramiro D’Ávila, 176 – Azenha

24 de outubro

13h30 – Direitos do Idosos – Centro de Treinamento Guarda Municipal, na Rua Dona Leonor, 340 – Moinhos de Vento

14h – Biodança – Colégio Júlio de Castilhos – Av. Piratini, 76 – Azenha

14h – Baile de Confraternização – Lar da Amizade – Av. Eduardo Prado, 349

25 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

29 de outubro

14h30 – Pilates – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

15h – Passaporte da Saúde – Sesc Centro – Av. Alberto Bins, 665 – Centro

30 de outubro

10h30 – Alongamento – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

14h30 – Dança Cigana – Sinapers – Av. Borges de Medeiros, 410/sala 925

31 de outubro

9h – piquenique – Centro de Saúde Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

13h30 – Encontro Pacientes Artríticos – Escola Monteiro Lobato – Rua dos Andradas, 1180 – Centro

