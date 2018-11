A semana será ensolarada em Porto Alegre

O início da semana é marcado por tempo firme em Porto Alegre devido a um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva. O amanhecer desta segunda-feira (05), foi de temperaturas amenas em Porto Alegre e a expectativa é que os termômetros cheguem aos 29°C.

Nesta terça-feira (06), a nebulosidade aumenta um pouco, mas o sol deve aparecer entre nuvens. Na quarta-feira (07), até sábado (10), a previsão é de sol sem nuvens e temperaturas altas em Porto Alegre. De acordo com o Sistema Metroclima/Defesa Civil, a massa de ar seco que avança pelo Sul do País dificulta a formação de chuva.

Confira a previsão do tempo:

Terça-feira, 6: o sol novamente predomina ao longo do dia, com algumas nuvens no céu. Vento fraco a moderado do quadrante Leste/Sudeste. A temperatura sobe mais e faz calor à tarde. Mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Quarta-feira, 7: o sol aparece, mas períodos de maior nebulosidade provocam chuva fraca, localizada e passageira. O vento predomina do quadrante Leste moderado a forte em alguns momentos. A temperatura terá menor amplitude. Mínima de 16°C e máxima de 24°C.

Quinta-feira, 8: o sol predomina no decorrer do dia, com céu claro sem nuvens em muitas áreas. O vento sopra do quadrante Leste moderado ocasionalmente. A temperatura diminui na madrugada, mas sobe mais à tarde. Mínima de 14°C e máxima de 27°C.

Sexta-feira, 9: o sol também predomina ao longo do dia. O ingresso de ar mais quente provoca forte calor à tarde. O vento sopra fraco do quadrante Leste. Mínima de 15°C e máxima de 33°C.

