Semana terá chuva de verão em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (26), o ar quente e úmido favorece a elevação da temperatura à tarde e o tempo fica firme ao longo do dia em Porto Alegre. Nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), o sol predomina, mas há chance de chuva de verão.

Nesta quinta-feira, 1°, a instabilidade aumenta e chove da tarde para a noite. A chuva pode ser forte com volumes elevados em curtos períodos. Nesta sexta-feira (02), o sol aparece em parte do dia, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva de verão.

Confira a previsão diária:

Segunda-feira, 26: O sol predomina ao longo do dia, apesar de algumas nuvens. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Sudeste, mas a tarde sopra moderado em alguns momentos. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Terça-feira, 27: O sol predomina na maior parte do dia, mas entre a tarde e a noite aparecem mais nuvens e há chance de chuva localizada e passageira. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Quarta-feira, 28: O sol aparece com nuvens. Há chance de chuva rápida e localizada à tarde. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Sudeste. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Quinta-feira, 1º: O sol aparece com nuvens. Da tarde para a noite, as nuvens aumentam e provocam pancadas de chuva. A chuva pode ser forte com volumes elevados em curtos períodos. O vento sopra fraco do quadrante Leste, mas pode ser ocasionalmente moderado a forte associado à chuva. Mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Sexta-feira, 2: O sol predomina parte do dia. No decorrer da tarde para a noite, as nuvens aumentam e podem provocar pancadas isoladas de chuva típicas de verão. O vento sopra fraco do quadrante Leste. Mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 31°C e 33°C.

