Semana terá queda de temperatura e chuva em algumas regiões do estado

Depois do “veranico” atrasado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para essa semana uma queda nas temperaturas. Enquanto nessa segunda-feira (16) a máxima será de 31ºC, na quinta (20) a temperatura ficará entre 4ºC e 20ºC. Para hoje ainda está prevista chuva no sul do estado e tempo nublado no restante do Rio Grande do Sul. A mínima é de 11ºC.

Amanhã (18), continuam as pancadas de chuva e trovoadas no sul do estado e também na Campanha. As temperaturas devem ficar entre 11ºC e 30ºC. A quarta-feira (19) deve ter máxima de 23ºC e mínima de 6ºC e chuva com trovoadas em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: