Semana terá tempo frio e chuvas isoladas no Rio Grande do Sul

A semana deverá ter tempo seco e frio, com chuvas isoladas, com baixos volumes na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

O fim de semana começou com a propagação de uma área de baixa pressão, que provocou chuvas isoladas. No domingo, o ingresso de uma frente fria provocou o declínio da temperatura e ventania.

O frio se espalhou com força sobre o Estado, pois a massa de ar polar conseguiu quebrar o bloqueio atmosférico que vinha predominando sobre a América do Sul desde meados de junho, impedindo que o ar frio avançasse além do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, foram registraram fortes ventos desde a noite de sábado. As rajadas de vento ficaram entre 60 e 70 quilômetros por hora, provocadas por um centro de baixa pressão que impulsiona o ar frio para o Estado.

A semana começará com temperatura baixa e muita umidade no ar. A combinação de ar polar e falta de sol vai aumentar a sensação de frio. Por causa da grande quantidade de nuvens esperada.

A previsão meteorológica indica que a partir desta terça-feira haverá o ingresso de ar quente e úmido, aumentando a temperatura e a nebulosidade. Deverão ocorrer pancadas isoladas de chuva em grande parte do Estado. Os totais esperados deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das regiões.

Já na Campanha e na Fronteira Oeste, os totais esperados poderão superar 20 mm em várias localidades.

O frio seco deve começar a ser sentido na quarta-feira, podendo gear nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no Planalto Sul catarinense.

