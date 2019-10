Semifinais da Libertadores repercutem na Europa

A Copa Libertadores, maior competição de clubes da América do Sul, que desde maio vem emocionando torcedores de diferentes países, está a três partidas de conhecer o seu novo campeão. Na disputa, quatro das equipes mais tradicionais do continente brigam pelo título: Flamengo, Grêmio, Boca Juniors e River Plate. A rivalidade é tão grande que vem repercutindo até mesmo na Europa, entre jogadores das maiores ligas do mundo.

Campeão da Libertadores em 2011, quando ainda defendia o Santos, o meia Felipe Anderson é hoje um dos principais jogadores do West Ham, time que disputa a primeira divisão da Inglaterra. Com uma grande experiência na Europa, o jogador não esquece seu passado e lembra com orgulho da emoção que é participar dos disputados jogos do torneio mais importante do seu continente. As memórias são tão boas que ele deseja até voltar a disputar uma Libertadores antes de encerrar sua carreira.

“A Premier League [primeira divisão da Inglaterra] é um pouco parecida no ritmo. É muito duro jogar aqui, então eu não sinto muita falta. Mas com certeza, um dia eu vou querer, com mais experiência, experimentar uma Libertadores novamente”, disse o jogador em uma entrevista ao portal Betway Esportes, especializado em apostas esportivas online.

De olho nas semifinais da competição, o meia também deu seu palpite sobre o confronto entre Flamengo e Grêmio. O camisa 8 do West Ham destacou a força e o investimento feito este ano pelo clube carioca, mas afirmou ver o Tricolor gaúcho como favorito. Ele destacou o retrospecto recente do Grêmio na competição para explicar sua opinião: “O Flamengo tem mais qualidade, mas o Grêmio tem mais experiência na competição, então creio que vai dar Grêmio”.

Em contrapartida, seu companheiro de equipe Emanuel Lanzini, argentino, acredita na classificação do clube carioca. Segundo ele, a final do torneio, que será disputada em Santiago, no Chile, contará com Flamengo e River Plate.

Os confrontos de volta da semifinal estão marcados para os dias 22/10 e 23/10. Nesta terça-feira, o Boca Juniors recebe o River Plate no Estádio Bombonera. No dia seguinte, o Flamengo recebe o Grêmio, com o apoio de mais de 60 mil pessoas no Maracanã, como tem acontecido nas partidas em casa do clube carioca, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.

Para quem pretende apostar online, vale lembrar que, nesta fase, a decisão conta com o critério de gol fora. Nos jogos de ida da semifinal, apenas o Flamengo conseguiu aproveitar essa vantagem. Jogando em Porto Alegre, o rubro-negro empatou em 1 a 1, tendo a oportunidade de decidir em casa para ir à grande final.

No confronto argentino, o Boca Juniors perdeu no Monumental de Nuñes por 2 a 0, e agora corre atrás para reverter o resultado em casa e chegar à segunda decisão consecutiva. Em 2018, o Boca perdeu a decisão para o próprio River Plate.