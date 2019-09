Estão abertas as inscrições para o 4º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 1ª Jornada Sul-Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia, que ocorrem em 17 e 18 de outubro no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo. As inscrições podem ser feitas nas modalidades “ouvinte” e “apresentação de trabalhos”.

