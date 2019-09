Seminário e Audiência Pública debate o saneamento básico

O Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Jeferson Fernandes, está convidandopara o Seminário e Audiência Pública que tem como título “O Saneamento básico como elemento de desenvolvimento econômico e social no Brasil”.

O evento foi proposto pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que trata do Marco Legal do Saneamento Básico, por iniciativa do Deputado Federal Elvino Bohn Gass, e da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública da Assembleia Legislativa do RS, presidida pelo Deputado Jeferson Fernandes, com o apoio da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do RS.

A audiência e o seminário serão realizados na segunda-feira (30), às 14h, na Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, no 3º andar da Assembleia Legislativa do RS, no Centro Histórico de Porto Alegre.

