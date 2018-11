Seminário Econômico Fundação CEEE traça cenários para 2019

Apresentar os cenários e tendências para o próximo ano é o principal objetivo da 20ª edição do Seminário Econômico Fundação CEEE que acontece dia 21/11, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Para tanto, três especialistas em suas respectivas áreas irão debater os rumos da política econômica do novo governo, os reflexos da disputa eleitoral e como tomar decisões na nova conjuntura. O seminário é gratuito e terá a participação do ex-secretário estadual da fazenda Aod Cunha, do economista Rodrigo Telles da Rocha Azevedo e do doutor em Filosofia Vladimir Safatle. Os debates terão a mediação da jornalista e especialista em relações internacionais Dalva Bavaresco.

O Seminário Econômico Fundação CEEE tornou-se conhecido nacionalmente pelos profissionais dos setores financeiro e de investimentos por debater as perspectivas macroeconômicas e políticas para o ano seguinte. Como 2018 foi um ano de eleições para governador e presidente, o evento ganha ainda mais relevância ao apresentar os rumos para 2019, contribuindo para a tomada de decisão por parte de empresários e gestores. Inscrições pelo site:http://www.seminarioeconomico.com.br/.

A iniciativa é da Fundação CEEE, que tem 38 anos de atuação no mercado e um patrimônio superior a R$ 6,2 bilhões. É o maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil. A Fundação administra 12 planos de previdência e conta com 16 mil participantes, atingindo um universo de aproximadamente 30 mil pessoas. São profissionais que atuam nas empresas patrocinadoras, associados dos sindicatos instituidores de planos previdenciários, aposentados, pensionistas e dependentes. A Fundação CEEE é responsável pela complementação de aposentadoria de mais de 9 mil assistidos. Anualmente, a entidade paga em torno de R$ 600 milhões em benefícios.

