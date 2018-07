Seminário ensino de Arquitetura e Urbanismo

Porto Alegre recebe, nesta quinta-feira (19), um dos maiores seminários sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul. O evento gratuito e aberto ao público vai receber profissionais de diversas regiões e também de São Paulo para ministrar os debates e as palestras. A maioria dos 49 coordenadores de cursos presenciais de Arquitetura e Urbanismo do RS já confirmou presença.

Deixe seu comentário: