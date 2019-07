Seminário internacional marcará 30 anos do Orçamento Participativo em Porto Alegre

Para marcar os 30 anos do Orçamento Participativo da Capital, um evento gratuito acontecerá com convidados locais e internacionais. Será um seminário internacional entre os dias 21 e 24 de agosto. Para fazer sua inscrição, é preciso entrar no site (link) e efetuá-la.

O secretário de Relações Institucionais, Christian Lemos, destaca que Porto Alegre é uma referência mundial nessa ferramenta. “Neste ano também lançamos o OP digital e receberemos autoridades internacionais para compartilharmos experiências, será muito importante para o aprimoramento da democracia participativa.”

