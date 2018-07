O Comitê de Mulheres pela Democracia do RS fará o Seminário Mulheres no Poder nesta sexta-feira (27), das 13h às 19h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS, para discutir a participação das mulheres nos espaços de poder, a violência política sexista e pautas feministas e a importância da participação das mulheres negras. O evento é gratuito.

Deixe seu comentário: