Seminário para público jovem sobre suicídio tem vagas esgotadas em 24 horas

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou que o seminário sobre saúde mental dos jovens teve suas vagas esgotadas em apenas 24 horas. Apesar disso, interessados em participar do encontro podem entrar em uma lista de espera. Para isso, é necessário entrar em contato pelo e-mail juventude@portoalegre.rs.gov.br.

O Seminário de Atenção à Saúde Mental da Infância e Juventude irá abordar o suicídio no Brasil — quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O evento é direcionado a profissionais de diferentes segmentos que atuam com o público jovem e terá como palestrantes o doutor em Serviço Social Francisco Kern, a psicóloga Rosani Voltolini, a gerente de Programas de Segurança para a América Latina do Facebook, Daniele Kleiner, a pedagoga Viviane e a doutora em Ciências da Saúde, Luciane Tisser.

