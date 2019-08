O Seminário de Atenção à Saúde Mental da Infância e Juventude será realizado no dia 19 de agosto, das 8h30 às 17h30, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Em 24 horas, as vagas foram esgotadas. Quem quiser entrar em lista de espera para participar do encontro, pode enviar e-mail para juventude@portoalegre.rs.gov.br. O encontro busca debater o suicídio no Brasil.

