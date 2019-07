Seminário sobre o tratamento e prevenção da Aids acontece em Porto Alegre

O número de Aids em Porto Alegre assusta e, não é a toa que lidera a estatística de capital com o maior índice da doença do Brasil. Com isso, a Comissão dos Direitos Humanos, Direitos do Consumidor e Segurança Urbana (Cedecondh) da Câmara de Vereadores promoverá, no dia 11 de julho, um seminário alertando sobre os tratamentos e a prevenção: Seminário HIV: Aids tem Cura? 2019 – Cases de Sucesso e Estratégias de Prevenção do HIV-Aids. O local que sediará o evento será o Hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento.

Na data, haverá palestrantes como o médico que comprovou a erradicação completa do vírus HIV em duas pessoas soropositivas, Ricardo Sobhie Diaz. Falarão também o vereador Moisés Barboza, presidente da Cedecondh, e a ativista Jacqueline Rocha Côrtes, primeira mulher transexual portadora do HIV a trabalhar em um órgão da ONU.

O presidente da Cedecondh diz que o seminário é muito relevante diante da alta incidência de casos da doença na cidade. “Por mais que o sistema público de saúde se desenvolva, continua enfrentando o problema do tabu. As pessoas não conversam, não se comunicam, e as taxas de Aids em Porto Alegre só aumentam, em todas as faixas etárias.”

O Seminário será realizado na Sala Mercosul do Hotel Sheraton, das 14h às 17h, e deverá ter a participação de médicos, pesquisadores, portadores do vírus HIV e familiares.

