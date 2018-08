Seminário vai abordar Terapias Veterinárias Integrativas em Porto Alegre

A Sovergs (Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul) promove nesta terça-feira (07) o II Seminário sobre terapias veterinárias integrativas, no Instituto Qualittas, rua Visconde do Herval, 1195, em Porto Alegre. Para participar do encontro, sócios da Sovergs tem inscrição gratuita e para não sócios o custo é de 100 reais e para estudantes 50 reais.

A programação contará com as palestras de Beatriz Kosachenco com o tema “Ozonioterapia: mitos e verdades”, às 19h e, em seguida, às 20h30, Ricardo Pacheco abordará “Fisioterapia: Principais indicações e técnicas”.

