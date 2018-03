Senac 24 Horas promove bate- papo com intercambistas

Além de ser essencial para almejar melhores colocações no mercado de trabalho, o aprendizado de um segundo idioma aproxima diferentes culturas. Ciente dos benefícios de aprender uma língua em países nativos, o Senac 24 Horas realiza um bate-papo com os alunos que participaram do Intercâmbio do Senac para Toronto, no Canadá. A atividade acontece no dia 28 de março, no Senac 24 Horas, localizado na Av. Assis Brasil, 3522 – Shopping Lindóia, a partir das 18h.

O encontro objetiva mostrar a importância e os benefícios de fazer uma imersão no idioma que, segundo pesquisa da Catho – site de busca de empregos, quando dominado pode aumentar o salário de um profissional em até 52%. Além disso, o Senac 24 Horas divulga a próxima viagem, agendada para 2019, com destino a Londres.

O evento é gratuito e aberto ao público. Interessados devem realizar inscrição prévia através do site www.senacrs.com.br/24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3366-0520.

