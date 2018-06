Senac 24 Horas promove evento

A noite do dia 29 de junho será especial para os amantes do idioma francês, pois o Senac 24 Horas, promove o Atelier de Literatura Francesa. No evento, haverá uma troca de ideias sobre grandes autores e obras do país como Molière, Victor Hugo, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. A atividade é gratuita e acontece às 18h30, na sede do Senac 24 Horas, localizado na avenida Assis Brasil, 3522.

