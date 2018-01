Senac Floresta promove curso de Síndico

O Senac Floresta está com inscrições abertas para o curso de Síndico. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro e acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A qualificação visa capacitar os alunos para execução da gestão dos processos administrativos e a supervisão da estrutura do condomínio. Os participantes devem ter ensino fundamental II completo e idade mínima de 16 anos.

