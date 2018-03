Senac Informática oferece curso de Informática Fundamental. Jovem aprendiz também é opção

De acordo com uma pesquisa da agência internacional We Are Social, o brasileiro gasta por dia 5 horas e 26 minutos na internet via computador ou tablet e mais outras 3 horas e 46 minutos conectado pelo celular. Ou seja, no Brasil, as pessoas permanecem online 9 horas e 13 minutos por dia, o que faz do País o terceiro mais conectado do mundo. Números como esses comprovam o quanto somos dependentes da tecnologia em nossa rotina. Por isso, o Senac Informática promove o curso de Informática Fundamental. As aulas iniciam no dia 12 de março e acontecem de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

No qualificação, o participante vai adquirir os conhecimentos necessários para utilizar o computador com eficácia na criação e formatação de textos com o Word, montagem de planilhas eletrônicas no Excel, produção de apresentações no PowerPoint e realização de pesquisas e comunicação por meio da internet. Com carga horária de 120 horas, o curso tem como pré-requisitos a idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental.

As aulas vão do dia 12 de março ao dia 10 de maio. O pagamento é em até 12 vezes de R$ 133,33 ou até 7 vezes de R$ 228,58, com 7% de desconto.

As matrículas devem ser feitas no Senac Informática, localizado na Av. Venâncio Aires, 93. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3026-4020, (51) 3221-5366 ou (51) 3228-3383 ou através do site www.senacrs.com.br/informatica.

Jovem aprendiz: porta de entrada para o mercado de trabalho

Conseguir um emprego não é tarefa fácil. As dificuldades econômicas enfrentadas pelo País restringiram ainda mais o mercado. Porém, há alternativas para quem deseja conquistar uma colocação profissional. O programa Jovem Aprendiz do Senac é uma delas. Os candidatos podem deixar seus currículos nas empresas de comércio de bens, serviços e turismo, para as vagas voltadas ao programa, e a própria empresa encaminha o concorrente para o Senac.

A docente responsável pelo Jovem Aprendiz do Senac Gramado, Ângela Franzen, explica como funciona o projeto: “O curso proporciona conhecimento tanto teórico quanto prático para jovens que queiram iniciar no mundo do trabalho. As atividades têm supervisão do Senac, sendo observado uma série de indicadores referentes à postura profissional e a atuação na empresa, abrindo portas em diversas áreas de conhecimento e criando a oportunidade para que o jovem possa encarar os desafios sem medo, auxiliando a empresa e seus colegas na busca da produtividade”, esclarece.

A coordenadora Ângela destaca que há uma lei exclusiva para o programa: “A Lei nº 10.097/2000 oferece garantias tanto para os jovens, que têm assegurados seus direitos trabalhistas e previdenciários, como para as empresas que irão contratá-los, oferecendo alunos com formação técnica, profissional e teórica”, explica. Atualmente, o Senac Gramado conta com 121 alunos participando do programa Jovem Aprendiz. Uma nova turma terá início no dia 20 de fevereiro, com estimativa de 30 alunos.

Leonardo Bueno viu no Jovem Aprendiz a chance de se qualificar. “Eu procurei o programa pelo fato de ter a oportunidade de trabalhar, mas também ter a possibilidade de fazer um curso de grande importância para o mercado de trabalho”, conta. Durante a qualificação, o estudante trabalhou em um hotel como aprendiz. Após a conclusão, foi efetivado e permanece na empresa. “Eu atuava em diversas áreas do estabelecimento, como recepção e almoxarifado. Atualmente, eu continuo na empresa, mas no setor administrativo, mais precisamente no departamento financeiro”, relata Leonardo.

“Acredito que eu ganhei muito mais responsabilidade com os meus deveres, além de expandir o meu conhecimento nas áreas que estudamos na instituição”. Para Leonardo, a diversidade dos assuntos tratados nas aulas e a possibilidade de colocar os conhecimentos em prática o tornou um profissional mais completo.

“O curso tinha como foco principal serviços de vendas, mas englobava muitos outros assuntos. Acredito que eu fiquei muito mais preparado para o mercado de trabalho após concluir o programa de Jovem Aprendiz”, completa.

Para participar do programa, o aluno deve ser indicado pela empresa com vaga disponível para Jovem Aprendiz e ter no mínimo 14 e no máximo 23 anos. Além disso, precisa estar matriculado na escola regular, no ensino fundamental ou médio. Alunos que já concluíram o ensino médio também podem participar. As inscrições são gratuitas e realizadas durante todo o ano, conforme demanda da escola e da região.

O jovem que é selecionado pela empresa recebe meio salário mínimo e vale transporte durante a qualificação, que dura 14 meses. O contrato entre a empresa e o jovem tem duração de 1100 horas (1 ano e 1 mês), sendo que, após esse período, a empresa pode encerrar o contrato com o aprendiz ou contratá-lo como funcionário.

Deixe seu comentário: