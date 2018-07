Senac lança Feira de Projetos e Mostra de Inovação. Evento acontece em Porto Alegre entre os dias 29 e 31 de agosto

O Sistema Fecomércio lançou na manhã desta terça-feira o já tradicional evento de seu calendário, a

Feira de Projetos e Mostra de Inovação que chega a sua 9ª edição, ganhando palco no Centro de Convenções do BarraShoppingSul entre os dias 29 e 31 de agosto. O diretor-regional do Senac, José Paulo da Rosa, fala sobre os diferenciais deste ano e diz que serão ao todo 99 projetos de estudantes de todo o Estado que serão avaliados por uma bancada de juízes que também ganha este ano nova paginação.

No formato de arena, localizada no centro do local os avaliadores poderão visualizar todas as equipes participantes para pontuar os projetos com olhos críticos. Por sua vez, os estudantes também terão 3 minutos para apresentação, mudança que visa promover “o poder de síntese e comunicação dos participantes”, divididos em equipes formadas por três estudantes e um professor, como reitera o diretor.

Com a parceria do Sebrae, a Feira de Projetos ganha força para destacar trabalhos de maior poder empreendedor, pois como atesta José Paulo da Rosa “o cenário exige pessoas que possam empreender” e contribuir na solução de problemas para a sociedade como um todo. Ele defende neste contexto o relevante papel do Senac no campo da educação, “pois estudantes também precisam de projetos desta natureza, desafiadores”.

Atrelado a esta proposta, nasceu o Edital de Problemas do Senac, que visa desenvolver soluções para as empresas enfrentarem suas dificuldades, encontrando na Feira de Projetos e Mostra de Inovação, terreno fértil para sua divulgação. “Temos problemas novos, novas tecnologias, novos perfis de estudantes e precisamos de novos perfis de professores e numa Feira como esta nós estimulamos tudo isto. Queremos que os projetos virem realidade”, enfatiza José Paulo da Rosa. Ele também destaca a parceria com o Sindilojas, “importante para levar soluções para as empresas e para o mercado”. Finalizando, diz ainda que a iniciativa “é um estímulo à educação, ao empreendedorismo, à inovação e ao companheirismo”. O presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, igualmente aponta que “é dever do Senac, ennnquanto isntituição de educação, estimular a produção de trabalhos de pesquisa e inovação, áreas tão carentes no País”.

A secretária Municipal de Desenvolvimento e Esportes registrou no encerramento do evento, a parceria da Fecomércio e Senac com a Prefeitura de Porto Alegre, ao enfatizar “o significado deste projeto para o jovem desenvolver seu potencial de crescimento e inspiração, aliando a isto a melhoria da cidade e da qualidade de vida”. Na continuidade, o secretário de Educação, Ronaldo Krummenauer, também deu ênfase à importância do evento para o segmento estudantil, diante do que “temos pela frente enquanto País, enquanto mundo”, principalmente aqueles que nasceram após os anos 1990, que encontraram um mundo completamente diferente das gerações anteriores, “com várias caixinhas de oportunidades e o RS se torna um projeto competitivo, a partir desta iniciativa do Senac”. O secretário agradeceu a parceria do Sistema “S” em cursos técnico agrícolas. Queremos torná-los públicos e referência no RS pois o agro representa mais de 30% do nosso PIB, cada vez com maior peso neste cenário”.

Os projetos versam sobre gestão, comércio, tecnologia da informação, design, gastronomia, hospitalidade, lazer, saúde, moda, beleza, qualidade e inovação, entre outras áreas. O padrinho do evento é o CEO do aplicativo Triider, Juliano Triider. (Clarisse Ledur).

Deixe seu comentário: