Para profissionais da área da Comunicação que querem aprofundar conhecimentos, a Faculdade Senac Porto Alegre está com matrículas abertas para o curso de Especialização em Comunicação e Marketing Estratégico. As aulas iniciam no dia 20 de julho e os encontros acontecem nas sextas-feiras, das 19h às 22h e aos sábados, das 8h às 13h.

