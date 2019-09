Senac promove evento para discutir inovação, tecnologia e novas experiências

O Experience Senac começou nesta quarta-feira (25) e segue até amanhã (27), no Centro de Eventos, no Barra Shopping Sul, aqui em Porto Alegre. Durante os três dias de evento, o público vai encontrar nos espaços muita tecnologia e novas experiências, com foco principal em inovação na educação.

Ariel Berti, gerente de educação do Senac, falou que o ambiente é divido em três grandes espaços. “O espaço Maker, que nós chamamos, é onde as pessoas podem vir aqui e ter algumas experiências em relação à tecnologia educacional, educação à distância, pensamento computacional (…), entre outros”, explicou.

Além disso, há o espaço Talks, que é aonde acontecem palestras com temas envolvendo educação e tecnologia. Também está presente o espaço Projects, com 28 projetos selecionados de alunos do Senac de todo o Estado.No espaço, são apresentadas soluções para o comércio de bens e serviços do turismo. Na sexta-feira (26), serão escolhidos os cinco melhores projetos.

Na tarde desta quinta-feira (26), o evento contou com a palestra sobre a plataforma Triider. Além de funcionar como aplicativo, também há uma versão de web site. A plataforma é disponível para qualquer pessoa que queira utilizar os serviços, assim como para aquelas que desejam se cadastrar para realizar os trabalhos.

“O triider é uma plataforma de contratação de serviços. Através de um processo totalmente digital, é possível fazer a contratação de eletricista, hidráulicos, marido de aluguel, pintores, pessoas para arrumar pisos, ou seja, tudo aquilo que tu precisas para a tua casa ou para teu escritório”, disse o CEO da Triider, Juliano Murlick.

Além de explicar sobre a plataforma, Murlick falou sobre segurança. “A gente criou um processo de checagem onde todos os profissionais que estão cadastrados na plataforma passaram por uma checagem de antecedentes criminais, além de uma checagem de qualificação desses profissionais, e gente acompanha toda a qualificação deles na medida que são contratados a partir da plataforma”, disse. O evento é gratuito e está aberto ao público.

