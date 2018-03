A Faculdade Senac Porto Alegre realiza, no próximo dia 22 de março, as solenidades de Colação de Grau em Gabinete para os 75 alunos que concluíram a graduação no segundo semestre de 2017. Os estudantes receberão seus diplomas a partir das 14h20min. Os certificados de conclusão serão entregues pelo diretor da instituição, Elivelto Nagel Finkler. Informações pelo telefone 3022-1044.

Deixe seu comentário: