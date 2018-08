Senac-RS dá início a mais uma Feira de Projetos e Mostra de Inovação

Ao som de Rolling Stones, Coldplay e Avicci, o Senac-RS deu a largada para mais uma edição da Feira de Projetos e Mostra de Inovação. Reproduzidas ao som de um violino e violoncelo, o repertório completou o clima de animação dos cerca de 400 alunos e colaboradores participantes. A expectativa é de que mais de três mil pessoas passem pelo local.

A abertura do evento, que acontece até o dia 31 no BarraShopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300), contou com a presença da diretora do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do RS, Sandra Schafer; da secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Denise Russo; do superintendente do Sebrae RS, Derly Cunha Fialho; do diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa; do co-fundador e CEO da Triider e padrinho da Feira de Projetos, Juliano Murlick; além de representantes do Senac-RS e empresas parceiras.

O diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, destacou os desafios da educação e a importância das parcerias com a prefeitura, Governo do Estado e Sebrae em prol do ensino. “Diariamente surgem novas tecnologias, que evidenciam constantes mudanças. Isso nos mostra que a sala de aula precisa mudar. E a Feira de Projetos vai ao encontro desse cenário, pois estimulamos a inovação e o empreendedorismo nas nossas escolas. Queremos que nossos estudantes desenvolvam o espírito empreendedor”, afirma o diretor.

Para o superintendente do Sebrae, Derly Cunha Fialho, são as pessoas empreendedoras que levam o mundo em direção ao futuro. “Chegar neste evento e ver tantos jovens entusiasmados anima o nosso dia a dia, o que a gente faz. As organizações existem para resolver problemas e há um mundo interminável de soluções que precisam ser criadas. E estes jovens têm vocação para construir o futuro de um mundo que necessita de conexões e cooperação”, completa o dirigente.

Já o padrinho da Feira, Juliano Murlick, contou sua trajetória e também enfatizou a importância do empreendedorismo. “Queremos inovações, mas as mudanças começam em nós mesmos. O empreendedorismo é um estilo de vida. Hoje, o que vocês jovens estão fazendo aqui, é uma semente do que pode ser o futuro”, ressalta.

Promovida pelo Senac-RS, a Feira tem como principal objetivo apresentar soluções inovadoras para as empresas do comércio de bens, serviços e turismo e reunirá cerca de 90 trabalhos das 40 escolas, duas faculdades e 23 unidades do Estado. Paralelamente à Feira, acontece a Mostra de Inovação, que apresentará soluções desenvolvidas pelos colaboradores da instituição e selecionadas por meio de edital. Os projetos versam sobre Gestão, Comércio, Tecnologia da Informação, Design, Gastronomia, Hospitalidade, Lazer, Saúde, Moda, Beleza, Qualidade e Inovação, entre outras áreas.

