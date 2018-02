Senac-RS e Sincopeças-RS promovem curso gratuito de Vendedor em Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Vendedor com ênfase em venda de autopeças promovido pelo Senac-RS e o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e de Peças e Acessórios para Veículos do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS). O prazo para os interessados vai até 12 de março. O edital com as informações está disponível em senacrs.com.br/psg_capacitacao_cursos2.asp. São 30 vagas para candidatos que tenham o ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

A capacitação integra o Programa Senac de Gratuidade (PSG) e tem como objetivo qualificar profissionais para atuar junto ao setor, que reúne 17 mil empresas gaúchas do segmento. Com carga horária de 160 horas, as aulas acontecerão no turno da noite, de segunda-feira à quinta-feira, no Senac Comunidade (rua Coronel Genuíno, 39, em Porto Alegre). Mais informações pelo telefone (51) 3222-5577.

