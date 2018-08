Projetos de alunos e colaboradores de todas as escolas Senac no RS serão apresentados, entre os dias 29 de 31 deste mês, na capital gaúcha. No período, os melhores trabalhos estão expostos durante mais uma edição da Feira de Projetos e Mostra de Inovação, que acontecerá no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300).

