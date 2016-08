Senac-RS lança programa de qualificação gratuito para garçons

Com o objetivo de aprimorar e acrescentar novas técnicas aos garçons, o Senac-RS lança o programa Master Garçom, em todo o Estado. A iniciativa consiste na realização de três cursos gratuitos na área. Nesta primeira etapa, 20 cidades do Rio Grande do Sul serão contempladas e ao longo do programa, outras cidades poderão ser incluídas. O projeto será lançado oficialmente no dia 30 de agosto, às 9h no restaurante Solarium (Av.Alberto Bins, 665 – 15º andar), e contará com a presença de autoridades e lideranças do setor.

As capacitações serão ministradas através do Programa Senac Gratuidade (PSG) e contam com a parceria do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), do Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do RS (Sindihotel), do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Para o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, o projeto demonstra a constante busca pela excelência. “Parcerias como essa demonstram o nosso compromisso em promover ações que qualifiquem o setor terciário”, afirma.

Para o diretor do Senac-RS, José Paulo da Rosa, iniciativas como essa são de extrema importância para o comércio de bens, serviços e turismo. “Precisamos, enquanto instituição de educação profissional, estar atentos às demandas do mercado de trabalho. Esse projeto vai ao encontro dessa premissa, que norteia as ações desenvolvidas pelo Senac. Vamos capacitar e atualizar profissionais para atuar e intervir em seu campo de trabalho, agregando competências e garantindo qualidade e excelência no atendimento ao cliente”, descreve o diretor.

No total, serão oferecidos três cursos: Garçom (240 horas), Técnicas no Serviço de Garçom (80 horas) e Excelência no Atendimento para Garçom (40 horas).

Para participar é necessário acessar o edital no site www.senacrs.com.br/psg e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de setembro, pelo próprio site ou nas escolas Senac dos municípios participantes. Confira abaixo, as unidades que oferecerão as capacitações:

– Senac Comunidade Centro (Porto Alegre)

– Faculdade Senac Porto Alegre

– Senac Canoas

– Senac Gravataí

– Senac Caxias do Sul

– Senac Bento Gonçalves

– Senac Gramado

– Senac Novo Hamburgo

– Senac São Leopoldo

– Senac Tramandaí

– Senac Santa Cruz do Sul

– Senac Lajeado

– Senac Santa Maria

– Senac Pelotas

– Senac Rio Grande

– Senac Passo Fundo

– Senac Carazinho

– Senac Uruguaiana

– Senac Santana do Livramento

– Senac Santo Ângelo

– Senac Ijuí

Comentários