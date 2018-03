Senac-RS lança venda de cursos pelo site

O Senac-RS iniciou a venda online de cursos por meio do seu site neste mês de março. Agora, interessados podem efetuar a compra de cursos livres, técnicos, de extensão e de idiomas na modalidade presencial e EAD, sem precisar sair de casa. Para visualizar as opções de cursos, basta acessar o site www.senacrs.com.br.

Com a nova ferramenta de e-commerce, o cliente compra o curso diretamente pelo site (sem precisar comparecer na escola), garante rapidamente a vaga e pode pagar a formação com até dois cartões de crédito. Para o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, a venda de cursos online vai ao encontro do novo comportamento do consumidor, que está cada vez mais familiarizado com o processo de compra pela internet e busca essa comodidade. “O e-commerce facilita a vida do cliente e demonstra que estamos buscando oferecer uma experiência de compra inovadora, ágil e segura” complementa.

Atualmente, o Senac-RS oferta mais de 600 cursos nas áreas de ambiente, artes, beleza, comércio, comunicação, design, educação, gastronomia, gestão, idiomas, informática, moda, saúde, segurança, trânsito, turismo e zeladoria. Atualmente a instituição oferece cursos de aprendizagem, cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão, nas modalidades presencial e a distância. Além disso, são mais de 60 pontos de atendimento, entre escolas, unidades e faculdades, alcançando os 497 municípios gaúchos.

