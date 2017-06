O Senac-RS e o Sincopeças promovem em Caxias do Sul mais uma edição do curso gratuito para vendedores, com ênfase no setor de autopeças. As inscrições estão abertas até o dia 3 de julho no site www.senacrs.com.br e as aulas ocorrem a partir do dia 24, nas noites de terça a sexta-feira.

