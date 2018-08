Senac-RS promove o 1º Campeonato de Futebol Eletrônico

O Senac-RS irá promover, neste sábado (11), a final estadual do 1º Campeonato de Futebol Eletrônico promovido pela instituição. O evento, gratuito e aberto ao público, irá acontecer no Senac Informática, localizado (rua Venâncio Aires, 93), em Porto Alegre, das 13h às 18h, com a presença do gamer e vice-campeão do PS4 na FUT Champions Cup Manchester, Henrique Lempke, conhecido como Zezinho23.

Durante o encontro, os competidores irão disputar o Fifa 2018 (PlayStation 4). Além disso, uma série de ações e palestras serão organizadas pela B&B Games, parceira do evento. O vencedor, irá ganhar um troféu e um “kit gamer”, composto por equipamentos eletrônicos.

As etapas escolares movimentaram mais de 100 pessoas e aconteceram entre os dias 16 e 26 de julho, em 13 escolas: Uruguaiana, São Borja, Faculdade Senac Porto Alegre, Rio Grande, São Luiz Gonzaga, Tramandaí, Senac 24 Horas, Santa Cruz, Gestão & Negócios, Informática, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Carazinho. Informações podem ser conferidas pelo site www.senacrs.com.br, ou pelo telefone (51) 3026-4020.

