Senac-RS realiza seletiva para participar de competição internacional

A etapa regional das Competições Senac de Educação Profissional já começou e será realizada até o dia 8 de junho, em Tramandaí-RS. Na ocasião, os alunos dos cursos de Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social (Técnico em Enfermagem), Estética e Bem-Estar e Serviços de Restaurante participarão de provas que simulam situações reais das suas profissões. Os competidores terão tempos estipulados para cada teste, sendo que o desempenho de cada um será avaliado por um grupo de examinadores.

As provas têm como objetivo selecionar os alunos que representarão o Estado na etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional, no próximo ano. Da nacional, saem os melhores, que irão para a WorldSkills, maior competição de educação profissional do mundo, que acontecerá em Shanghai, na China, em 2021. Ao todo, serão 42 competidores de 25 escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul na etapa por região.

O diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, comenta que promover as Competições destaca a importância da educação profissional em um contexto de crise de mão de obra qualificada.

“É um desafio que nos motiva, pois, para sermos referência, precisamos nos comparar com outros estados e com outros países. As Competições e a WorldSkills são as melhores instâncias que nós temos para verificar a qualidade da nossa educação profissional. O Rio Grande do Sul e o Brasil têm se destacado em ambas as competições, ficando entre os primeiros do mundo, indicando que nossos resultados são de excelência”, complementa.

Deixe seu comentário: