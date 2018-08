Senac-RS, Sebrae RS e IBRAOLIVA juntos para incentivar a cultura do azeite gaúcho

Uma união de esforços para incentivar a produção e a cultura do azeite gaúcho foi formalizada na noite dessa quarta-feira, 29 de agosto. Na ocasião, Senac-RS, Sebrae RS e IBRAOLIVA (Instituto Brasileiro da Olivicultura) formalizaram uma parceria. A assinatura do termo de cooperação ocorreu no Salão do Empreendedor, na Expointer, e contou com a presença de inúmeras autoridades, entre elas os presidentes das organizações que compõem o Salão do Empreendedor: Gedeão Pereira, presidente do Sistema Farsul e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS; e Gilberto Petry, presidente da Fiergs, e José Paulo da Rosa, diretor regional do Senac-RS.

O diretor regional do Senac-RS destacou o papel da educação no incentivo à cultura do azeite. “Temos que educar as pessoas para que elas aprendam a consumir um azeite de qualidade e valorizem a produção local. Dessa forma, estaremos também incentivando os produtores gaúchos, que oferecem um produto de patamar internacional”.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae RS, Derly Fialho, o objetivo da cooperação técnica é trabalhar para divulgar a qualidade do azeite de oliva gaúcho, bem como capacitar os profissionais da área de gastronomia e público em geral a identificar as principais características sensoriais dos azeites produzidos no Estado do Rio Grande do Sul. “Queremos gerar conhecimento da atividade olivícola, potencializando a competitividade de toda cadeia produtiva da olivicultura”, disse.

O Rio Grande do Sul é o estado com maior potencial de expansão de cultivo de oliveira e de produção de azeite de oliva, segundo a Secretaria da Agricultura do RS. Ainda assim, a cultura das oliveiras é recente no Brasil e, embora a produção brasileira esteja crescendo, ainda representa menos de 2% do consumo nacional.

Salão do Empreendedor: uma iniciativa da Farsul, Senar RS e do Sebrae RS, por meio do Programa Juntos para Competir, em parceria com Fecomércio/Senac, Fiergs/Senai e Embrapa. O espaço está localizado no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 25 de agosto a 2 de setembro. Entre as cadeias produtivas destacadas em 2018, a vinicultura, assim como a carne e a soja, terá uma verdadeira exposição didática e até experimental, com degustações.

